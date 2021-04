Covid 19 – Il bollettino regionale del 10 aprile 2021

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus , in Emilia-Romagna si sono registrati 349.822 casi di positività, 1.525 in più rispetto a ieri , su un totale di 28.829 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3% .

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 75 anni in su; proseguono le vaccinazioni anche per il personale scolastico e le forze dell’ordine.