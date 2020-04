Sono 17.089 casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 549 in più rispetto a ieri al cospetto di 69.986 i test effettuati, 2.911 in più. In isolamento a casa con sintomi lievi ci sono 7.478 persone, 374 sono invece quelle ricoverate in terapia intensiva, 16 in più. Si sono invece registrati 43 ricoverati in meno nei reparti non di terapia intensiva.

