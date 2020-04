Alle 12 del 12 aprile sono 20.098 i casi positivi al Covid-19 in Emilia Romagna, un aumento di 463 persone rispetto a ieri. I test effettuati sono 96.704, 4.945 in più. Sono 8.812 le persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere (245 in più rispetto a ieri). 335 le persone ricoverate in terapia intensiva: sei in meno di ieri. Diminuiscono anche i pazienti ricoverati, -39.

