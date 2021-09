Covid 19 – I volontari di Bologna For Community premiati per la campagna vaccinale

Bfc For Community premiata oggi per impegno nella campagna vaccinale

I volontari di Bologna For Community hanno ricevuto oggi un Attestato di Benemerenza da parte di VOLABO, il Centro Servizi per il volontariato della Città Metropolitana di Bologna, per l’impegno profuso in favore delle persone appartenenti alle categorie più fragili in occasione della campagna vaccinale contro il Covid-19, lo comunica il Bologna Fc 1909.