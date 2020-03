Covid-19: i dati odierni in Emilia Romagna

Salgono ancora in maniera consistente i contagi in Emilia Romagna.

I casi positivi sono oggi 7.555, 850 in più di ieri. Per quanto riguarda Bologna, i contagiati da Covid-19 sono 674 in totale, 64 in più, di cui 496 a Bologna (+49) e 178 a Imola (+15). Aumentano anche i decessi, 11 nelle ultime 24 e sono: un bolognese di 75 anni, un 86enne di Molinella, una donna bolognese di 56 anni, una 74enne di Calderara, un 86enne di Anzola, quattro bolognesi di 73, 79, 81 e 88 anni, un 91enne di Budrio e un 82enne di Medicina. Solo 4 casi in più a Bologna in terapia intensiva

I decessi totali in regione sono 816, 101 in più.

Fonte: Carlino