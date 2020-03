Covid 19 – Globe Soccer prende parte alla raccolta fondi per il Gemelli di Roma

Anche Globe Soccer prende parte alla raccolta fondi in favore dell’Ospedale Gemelli di Roma, in prima linea nella battaglia al Coronavirus. L’associazione Globe Soccer ha infatti deciso di avviare la raccolta per l’ospedale romano, una delle più autorevoli istituzioni mediche in Italia, chiamando a partecipare tutta la sua grande famiglia internazionale. Il messaggio infatti è diretto a tutte le entità calcistiche internazionali.

L’obiettivo – fa sapere Globe Soccer – è quello di aiutare la Fondazione Gemelli a trasformare il Presidio Columbus in un ospedale totalmente equipaggiato per contrastare il Covid-19, fornendo 74 posti letto e 59 posti letto di terapia intensiva. Il presidio Columbus Covid 2 ad oggi è già operativo: il progetto prevede un completamento dell’opera entro la fine di marzo. Per informazioni bisogna andare sulla piattaforma piattaforma GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/soccer-vs-virus.

Fonte: ANSA.