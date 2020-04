Covid 19 – Formula 1, rinviato anche il Gran Premio del Canada

Il Mondiale di Formula 1 non inizierà neanche dal Gran Premio di Canada. Secondo quanto scritto infatti ieri dallo stesso circus motoristico sul proprio sito ufficiale, infatti il GP di Montreal è stato rimandato a data destinarsi. La gara, prevista per il 14 giugno, doveva essere il primo capitolo della nuova stagione sportiva, che però verrà tardata ulteriormente.

La prima data confermata del mondiale 2020 resta al momento il 28 giugno, dove a Le Castellet si dovrebbe correre il Gran Premio di Francia. Come per le altre gare slittate a causa Coronavirus, non è da escludere un recupero per il GP canadese. Le altre gare al momento rinviate sono quelle di Bahrein, Cina, Vietnam, Olanda, Spagna e Azerbaigian, mentre è stata proprio cancellata la gara di Monaco.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.