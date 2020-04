Covid 19 – FIGC: come ci si allena a casa

L’emergenza legata al Coronavirus ha stravolto la quotidianità di tutti. Anche i calciatori sono stati colpiti in ogni categoria: professionisti, giovani e dilettanti. Nella speranza di tornare alla vita di tutti i giorni come comportarsi. La guida spetterà agli allenatori. Per questo motivo il Settore Tecnico della Figc vuole dare una mano a tutti i suoi tesserati che vogliono aiutare i propri giocatori o giocatrici.

La Figc ha deciso di aprire un form sull’home page del proprio sito, per poter porre delle domande ai docenti del Settore Tecnico. Basterà selezionare la materia – tra Metodologia dell’allenamento, Tecnica e tattica, Match analysis, Psicologia, Comunicazione e Regolamento del Settore Tecnico – e poi digitare il quesito. Nei giorni successivi, gli esperti della Federcalcio pubblicheranno le proprie risposte sotto forma di podcast – sullo stesso sito – per dare modo di seguire i suggerimenti anche mentre, magari, si stanno svolgendo altre attività.

Fonte: ANSA.