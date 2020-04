Covid-19 – Felsina sensibilizza l’uso della mascherina: ecco come acquistarle

Felsina Calcio e Macron unite contro il Covid-19.

E’ partita infatti una campagna di sensibilizzazione all’uso della mascherina lanciata da Felsina Calcio, un dispositivo di protezione e un gesto semplice per proteggerci tutti assieme in questo periodo di emergenza. Felsina rilancia l’iniziativa di Macron, sponsor tecnico, chiamato ‘Stop Covid-19/noi ci siamo’. La nota azienda di abbigliamento è infatti tra le maggiori produttrici di mascherine grazie alla filiera di produzione in Asia e in Italia, Felsina è a sostegno di questa campagna che è rivolta alle aziende o alle persone che avessero bisogno dei dispositivi di protezione individuale prodotti da Macron e che possono essere acquistate a questo LINK: per ogni confezione venduta 1 un euro sarà donato in beneficenza alla Protezione Civile. Entrando nel portale e registrandosi con il codice referral FELSINA si potranno acquistare le mascherine. Felsina è anche attiva sui social contro il Covid-19 con gli hashtag #anchenoicisiamo e #unitisivince