Covid 19 – Emilia Romagna, acquistate un milione di mascherine, aereo cargo arrivato al Marconi

È atterrato oggi pomeriggio al Marconi di Bologna il primo dei tre voli cargo con materiale sanitario acquistato dalla Regione Emilia-Romagna. Il materiale acquistato dalla Cina, comprende un milione di mascherine chirurgiche, 185 mila tute e 15 mila occhiali protettivi. I prodotti sono destinati alla Protezione Civile e alle aziende sanitarie attive nella regione per combattere l’emergenza Coronavirus.

L’aeromobile atterrato a Bologna della compagni aerea Volga Dnepr è partito da Shangai e ha scaricato 100 metri cubi di materiale sanitario. Per domani è previsto l’arrivo del secondo volo in arrivo da Zhengzhou, con altre 70.000 tute. L’ultimo volo invece arriverà in seguito con altri 140 metri cubi di carico sempre proveniente dalla Cina.