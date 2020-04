Covid 19 – Dybala ancora positivo al virus

Arriva dalla Spagna la notizia riguardo la positività prolungata di Paulo Dybala al Coronavirus. Dopo 39 giorni infatti dal primo tampone, il giocatore della Juventus è ancora risultato positivo al Coronavirus, per un calvario ormai giunto alle sue fasi finali, ma non ancora concluso. Una convalescenza prolungata per la joya, che rispetto ai compagni Rugani e Matuidi, sta necessitando molto più tempo per smaltire la malattia.

Secondo quanto riportato dal programma spagnolo El Chiringuito, Dybala sarebbe stato sottoposto a quattro diversi tamponi nelle ultime 6 settimane, risultando positivo ad ognuno di questi. Una battaglia quella col virus iniziata il 21 marzo scorso insieme alla compagna Oriana Sabatini e non ancora conclusa dall’argentino che sta ancora lottando contro il Covid-19.