Covid 19 – Duarte positivo, lunedì ha giocato contro il Bologna

C’è un nuovo positivo al Covid-19 in Serie A. Si tratta del rossonero Leo Duarte, positivo al tampone effettuato ieri e prontamente posto in quarantena presso il suo domicilio. Il difensore lunedì sera è entrato in campo nelle fasi finali di Milan-Bologna.

‘AC Milan comunica che il giocatore Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio.

Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi.

Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali’.