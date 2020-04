Covid 19 – Dopo la Ligue 1 anche la Premier League rischia di chiudere

Dopo la chiusura anzitempo della Ligue 1, anche la Premier League sarebbe sulla graticola, con il concreto rischio di chiudere anticipatamente la stagione. A scriverlo è il Mail che racconta come durante una riunione di EFL, ai capitani dei club inglesi sia stato detto di avvertire i compagni riguardo una sempre più possibile chiusura del campionato in corso.

Il discorso è stato ribadito anche dalla PFA, l’Assocalciatori britannica. nonostante i piani per riprendere gli allenamenti il prossimo mese, ci sono poche aspettative sulla ripresa degli incontri a giugno. Ora infatti sembra che in seno alla EFL stiano iniziando i discorsi riguardo il sistema del merito sportivo, in caso di mancata ripartenza. Un accordo però ancora tutto da scrivere.