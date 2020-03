Covid-19 – Direttrice Sant’Orsola: “Ora la fase acuta, ma confidiamo nelle restrizioni”

Superare questa fase, superare la salita per poi intravedere l’uscita dal tunnel. Sembrerebbe questa la fase più acuta dell’epidemia da Coronavirus, ne è convinta la direttrice generale del Sant’Orsola Chiara Gibertoni. In un audio rivolto agli operatori sanitari, la dirigente chiede di tenere duro in questa fase acuta.

“Questa è una salita, non una sprint, una lunga scalata che ci obbligata a dare il massimo – riporta il Resto del Carlino – Continuiamo così, teniamo duro e resistiamo, non esiste altro modo. Nella zona di Bologna siamo nella fase più acuta ma confidiamo nei provvedimenti restrittivi, sperando che possano limitare i contati. Ora serve attenzione verso chi ci circonda, senza dimenticare che i primi da tutelare siamo noi stessi”.