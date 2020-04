Covid 19 – Dall’inizio dell’epidemia, in Italia hanno perso la vita 125 medici

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Italia sono morti 125 medici. A renderlo noto è la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Degli Odontoiatri. Sul sito internet della Federazione sono infatti riportati i nomi dei medici che hanno tragicamente perso la vita durante la lotta contro questa pandemia.

Il commento del Presidente Filippo Anelli: “Nell’elenco si è deciso di includere tutti i medici, pensionati o ancora in attività, perché per noi tutti i medici sono uguali e uguale è il cordoglio per la loro perdita. Alcuni dei medici pensionati, inoltre, erano rimasti o erano stati richiamati in attività; alcuni di loro avevano risposto a una chaimata d’aiuto. Perché non su smette mai di essere medici, lo si resta sino in fondo e per tutta la vita”.