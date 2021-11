Covid 19 – Dal 6 dicembre accesso agli stadi solo con Super Green Pass

Le nuove regole dal 6 dicembre

Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri le nuove norme e per vedere le partite di calcio in impianti all'aperto sarà necessario il Super Green Pass, ovvero il pass solo per i vaccinati contro il Covid o i guariti. Le regole varranno in zona bianca e gialla, mentre in zona rossa le chiusure scatteranno per tutti. In zona bianca le capienze saranno al 75% all'aperto e al 60% al chiuso, in zona gialla scenderanno al 50% all'aperto e al 35% al chiuso.