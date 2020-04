Covid 19 – Cellino positivo al virus

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha contratto il Coronavirus. A dichiararlo è stato proprio il diretto interessato ai microfoni di Repubblica: “Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato a fare dei controlli in ospedale. È risultato che mia figlia ha avuto il virus, mentre mio figlio no. Io invece ce l’ho in atto. Sintomi? Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa”.

Il presidente è tra i principali sostenitori della chiusura del campionato. Tanto che nell’edizione odierna di Tuttosport ha sottolineato nuovamente la propria posizione: “Mi ha chiamato De Siervo e mi ha chiesto se ero disposto a giocare in campo neutro. Gli ho risposto che non sono disposto a giocare da nessuna parte. Il campionato deve finire qui, non può certo superare il 30 giugno. Sento parlare anche di settembre, ottobre. Una follia. Se non gioco mi danno la sconfitta a tavolino? Pazienza”.