Covid 19 – C’è un positivo in nazionale, ora i controlli

C’è un caso di positività al Covid in nazionale.

La nazionale di Roberto Mancini, arrivata ieri a Bergamo, ha svolto i tamponi di rito e stamattina è emersa una positività nel gruppo squadra. Il giocatore in questione è Stephan El Shaarawy, che sta bene e ha svolto successivamente anche un test sierologico risultato negativo, questo lascia sperare verso una falsa positività considerando anche la bassa carica virale del tampone. Dopo la positività di El Shaarawy tutti i giocatori della nazionale sono stati controllati con un nuovo giro di tamponi, i cui risultati però non sono ancora arrivati. Per stasera la nazionale svolgerà allenamento con distanziamento in attesa del responso dei test.