Covid 19 – AIL non scende in piazza ma si può donare online

A causa del Coronavirus, AIL non potrà scendere nelle piazze per l’iniziativa Uova di Pasqua. L’associazione italiana contro le leucemie però ha bisogno del sostegno per continuare la ricerca e garantire l’assistenza ai pazienti ematologici, in questo momento sottoposti ancora di più a rischi per l’epidemia da Covid-19.

Per fare una donazione a favore della fondazione si può però seguire l’hashtag #iosonoarischio e visitando il sito internet ail.it. I fondi raccolti verranno impiegati per sostenere la ricerca scientifica; il servizio di assistenza domiciliare per adulti e bambini; le case alloggio AIL; il funzionamento dei Centri di Emtaologia e Trapianto di Cellule Staminali; i servizi socio-assistenziali con 2120 famiglie supportate ogni anno; la formazione e l’aggiornamento professionale