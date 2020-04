Covid-19 – A Pasquetta uscita straordinaria della Madonna di San Luca

C’è il via libera all’uscita straordinaria della Madonna di San Luca.

Come riporta il Resto del Carlino edizione online, l’arcivescovo Matteo Zuppi ha accolto le numerose richieste giunte in via Altabella in relazione ad una uscita straordinaria della Madonna di San Luca. Il giorno di Pasquetta, Zuppi e il sindaco Virginio Merola saliranno al Colle della Guardia dove verrà celebrata la messa alle ore 10. Al termine, l’immagine della Madonna uscirà per benedire l’intera Diocesi accompagnata da razzi colorati visibili da tutte le direzioni. Ovviamente, il rito si svolgerà in assenza dei fedeli ma potrà essere seguito in tv o in streaming. Alle ore 12 e alle ore 19 le campane suoneranno a festa.