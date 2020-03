Covid-19 – A Bologna 100 volontari Croce Rossa consegnano spesa e farmaci

La Croce Rossa sta svolgendo un ruolo fondamentale nella lotta al Covid-19, ma non solo in campo sanitario. Infatti, a Bologna 100 volontari sono impegnati sul fronte dei beni di prima necessità come farmaci e spesa. Sono loro a consegnarla a chi è impossibilitato a muoversi. Bolognatoday ha intervistato Valentina Buosi, una delle volontarie.

“Io sono al centralino e dirigo la consegna dei materiali a chi non può uscire di casa come positivi o sospetti positivi. Nel bolognese siamo in quattro al centralino, poi abbiamo 5 equipaggi e oltre 100 volontari”.