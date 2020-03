Covid-19 – A Bentivoglio maschere da snorkeling diventano respiratori

Ogni invenzione è ben accetta per combattere l’emergenza da Covid-19, e anche l’attrezzatura sportiva può essere fonte d’aiuto. Così, a Bentivoglio le maschere da snorkeling diventano respiratori.

Ci sta lavorando la Solid Energy, azienda formata da un team di ingegneri, con l’intento di riconvertire le maschere sia come dispositivo di protezione per i medici ma anche sotto forma di respiratori per i pazienti in terapia sub-intensiva. In sostanza, una normale maschera comprata da Decathlon può essere collegata, tramite connettore stampato in 3D, a due filtri regolarmente in commercio. La maschera può dunque coprire le aree più esposte, come appunto occhi, bocca e naso, fornendo sia una protezione per i medici ma anche una funzione respiratoria per i pazienti. La prima campionatura è composta da 30 prototipi.

Fonte: Bolognatoday.