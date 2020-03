Covid 19 – 7-10 giugno data limite per la ripresa del campionato

Secondo le pagine del Corriere dello Sport, sarà il periodo tra il 7 e il 10 giugno la data limite entro cui il campionato dovrà ripartire. Questa opzione comprende anche il taglio di partite delle coppe europee. Tutti i tempi saranno ovviamente dettati dall’epidemia da Coronavirus. Alcuni presidenti sarebbero disposti ad aspettare fino all’ultimo per poter salvaguardare la stagione in corso. Ci sono però delle tempistiche che non vanno oltrepassate per evitare di mettere a rischio anche la stagione 2020-2021.

Al momento il Corriere dello Sport ha fatto una prima ipotesi di calendario per il finale di stagione. Il campionato riprenderebbe il mercoledì e il giovedì 3-4 giugno e andrebbe a concludersi il weekend di domenica 12 luglio. Con questo calendario le squadre di Serie A giocherebbero ogni tre giorni fino a fine stagione.