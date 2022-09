Cotti: “Mi aspetto un Bologna concentrato. Palacio? Se abbiamo avuto Santander…”

"Un giocatore del Bologna in nazionale azzurra? Ne abbiamo avuti in passato, tra gli italiani oggi ne abbiamo due in Under 21. Vignato? Non è in un buon periodo. Mentre Raspadori sta salendo lui si è smarrito. Gnonto come Juwara? Non è un bel paragone per Gnonto, sul gol di ieri sera c'è anche un po' di merito suo. Mancio non aveva tante alternative e si è inventato l'attacco. Ha avuto ragione lui, ha vinto".