Cotti: “Sartori quasi irriconoscibile, mi aspettavo di più dalla conferenza”

Intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno, Pippo Cotti ha parlato della delicata situazione in casa Bologna dopo la sconfitta con la Juventus e a pochi giorni dall'importantissimo match casalingo con la Sampdoria:

"La conferenza di Sartori? Ha fatto discutere tutti - le sue parole - Mi aspettavo qualcosa di più, qualcosa di diverso e coinvolgente. E' un momento di meditazione in casa Bologna, ho visto un Sartori quasi irriconoscibile. Lui parla poco, ma mi aspettavo una maggior rassicurazione. Il Bologna viene deriso in questa fase, Adani ha detto cose pesanti, anche nelle tv nazionali sembra quasi si stia sparando sulla Croce Rossa. Non mi piace questa situazione".