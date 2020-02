Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Diego Costa ha iniziato parlato del grande momento del Bologna: “Io mi godo settimana per settimana il campionato di questo Bologna. Non faccio programmi. Mi godo in allegria ogni vittoria del Bologna. Sono una grande gioia. Controllerà solo a fine stagione la classifica, magari sperando di trovare la squadra su in alto”.

