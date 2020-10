Costa: “Non temo la retrocessione del Bfc. Var? Inspiegabile…”

Intervenuto a Fire and Desire su Radio 1909, il collega Diego Costa di Repubblica ha parlato della situazione del Bologna in vista del match con il Cagliari. Si parte dal rischio retrocessione:

“Non sono preoccupato per il Bologna, lo sono per il Covid – ha affermato – Condiziona tutto il virus, come per esempio alcune prestazioni al di sotto di certi e monstre di altri. Tutto è condizionato da una situazione atipica. Dopo la ripresa post lockdown ci saranno ancora delle sorprese a causa del Covid. Non temo per la retrocessione del Bologna, sarò ottimista, anche se capisco che possano verificarsi cose strane. Potrebbe esserci anche la sospensione del campionato”.