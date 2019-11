Costa: “Le pacche sulle spalle senza risultati alla lunga stancano”

Intervistato da Radio 1909, Diego Costa ha parlato della partita Cagliari-Bologna, fornendo una sua analisi dell’incontro: “Il Bologna gioca bene però continua a perdere punti. Delle pacche sulle spalle senza risultati alla lunga ci si stanca. Eravamo tutti soddisfatti dell’idea di calcio di Mihajlovic. Un peccato però perdere una partita che eri passato a condurre. Il dispiacere più grande è stata poi la sostituzione per motivi fisici di Santander. La sensazione però era che gli emiliani a momenti stessero interpretando la partita meglio degli altri. L’arbitraggio non mi ha fatto impazzire, però il metro è stato equo. Il fuorigioco era davvero questione di millimetri, un peccato, però il VAR in queste situazioni è insindacabile”.

