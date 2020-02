Costa: “Kolarov sarebbe un grande acquisto. Lazio? Squadra estremamente concreta”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Diego Costa ha parlato del possibile acquisto di Kolarov: “Dijks è un lungodegente. Praticamente non ha giocato questa stagione, non ha dato nulla alla squadra. Kolarov è un giocatore molto esperto. I suoi limiti sono legati all’età. È però molto unito con Mihajlovic, questo mi fa ben sperare. La sua professionalità non si discute e la sua caratura di giocatore internazionale. Con la Roma la rottura mi pare abbastanza evidente, specialmente con i tifosi. Va un po’ in difficoltà in difesa, ma sono favorevolissimo ad un suo arrivo a Bologna. Sarebbe un grande innesto per i rossoblu, sarebbe come Palacio però per la difesa”.

Scheda 1 di 4