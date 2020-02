Costa: “Questo è un Bologna da Oscar. L’Europa è una possibilità concreta”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Diego Costa ha detto la sua sul momento del Bologna: “Andare a vedere il Bologna in questo momento è come andare al cinema. Si è passati da partite simili a film dell’orrore, a vedere un Bologna da Oscar. Io credo che il campionato sia molto equilibrato. I valori sono assolutamente vicini. Le partite vengono decise da episodi. L’atteggiamento del Bologna aiuta molto a far oscillare gli episodi favorevoli dalla propria parte. Questa squadra ha tutte le possibilità di arrivare in Europa a fine stagione, ma potrebbe tranquillamente non succedere”.

