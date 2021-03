Cosmi: “Mi aspettavo la reazione del Bologna, ma il risultato è ingiusto. La sconfitta pesa”

Il Crotone si fa rimontare nel secondo tempo dal Bologna dopo aver chiuso la prima parte di match in vantaggio per 2-0. Al termine della partita, Serse Cosmi, ha analizzato così la sconfitta dei suoi:

“Nel secondo tempo abbiamo iniziato con paura. Era impensabile vedere un primo tempo fotocopia da parte di entrambe le squadre e mi aspettavo la reazione del Bologna. Bisogna saper difendere e saper ripartire, ma forse per stanchezza o per paura non siamo più riusciti ad aggredire. Il risultato è ingiusto e questa sconfitta pesa tremendamente a livello morale. La squadra ha gestito male il vantaggio e si dimostra perdente in fase difensiva”.