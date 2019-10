Cosa si aspettano gli italiani dal Black Friday 2019

Questo speciale venerdì ricorre l’indomani del Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento, che negli Stati Uniti viene celebrato il quarto giovedì di novembre, ed è la data in cui i commercianti americani propongono degli sconti particolarmente vantaggiosi per promuovere lo shopping e l’inizio delle spese natalizie. Si tratta, dunque, dell’ennesimo evento importato dagli Stati Uniti, ma che ormai ha assunto grande rilevanza anche in Italia, così come nel resto d’Europa. Secondo molti analisti finanziari, infatti, il Black Friday rappresenta ormai l’indicatore della propensione alla spesa in un certo paese e può essere adoperato come parametro per valutare quale sarà l’andamento dell’intera stagione natalizia. Ma da dove deriva la denominazione di “nero”? Secondo una prima teoria, il nome trarrebbe origine dai registri contabili dei negozianti degli anni ’60, che adoperavano l’inchiostro rosso per i conti in passivo e quello nero per i conti in attivo. Considerata la mole di promozioni del venerdì successivo al Thanksgiving, i conti prevalenti erano decisamente quelli in nero. Secondo un’altra ipotesi, la denominazione deriverebbe dallo smog del traffico che si generava per le strade delle città americane, a causa degli sconti che attiravano migliaia e migliaia di compratori. Al Black Friday segue il Cyber Monday, che cade nel lunedì successivo al Black Friday ed è dedicato esclusivamente agli sconti sui negozi online.

Il Black Friday a Bologna

Oggigiorno, dunque, il Black Friday è uno degli eventi più attesi durante l’anno, tanto dai consumatori quanto dai commercianti. Con particolare fervore si attende il Black Friday nella città di Bologna, che nel 2018 ha riscosso grande successo di pubblico. I negozi situati nelle vie del centro hanno offerto molteplici occasioni di risparmio ai consumatori bolognesi. Alcuni commercianti hanno addirittura scelto di organizzare una Black Friday Night, con apertura eccezionale dalle h. 20 alle 22

Cosa si aspettano gli italiani dal Black Friday 2019

Quest’anno il Black Friday cade il 29 novembre, dunque la ricorrenza è spaventosamente vicina. Tanto gli store online quanto i negozi fisici si preparano a sfruttare al meglio questo evento, ma i consumatori cosa pensano delle opportunità di risparmio offerte dal Venerdì Nero? Il portale di coupon online Piucodicisconto.com ​ si è posto la medesima domanda e ha provveduto a realizzare un sondaggio fra i suoi utenti sul Black Friday 2019. Il numero dei partecipanti al sondaggio ha superato quota 1000 e il risultato non lascia spazio a dubbi: gli italiani attendono con grande trepidazione la ricorrenza più importante dell’anno nel campo dello shopping. I consumatori si preparano al venerdì più agognato dell’anno, individuando un budget preciso e mettendo da parte i risparmi necessari. Anche nel 2019, dunque, il Black Friday si riconferma come l’evento di shopping più atteso dell’anno. Sulla base delle ricerche effettuate online dai consumatori italiani si evince chiaramente che il Venerdì Nero riscuoterà un grande successo di pubblico anche questa volta. Nel 2016 gli italiani hanno digitato il nome Black Friday 2.240.000​ volte, nel 2017 ben 2.740.000 e infine 3.550.000 nel 2018. ​ È possibile ipotizzare, dunque, sulla base delle previsioni statistiche, che nel 2019 l’interesse per il Black Friday aumenterà del 20%, con più di 4.300.000 italiani interessati ​all’evento. Il sondaggio realizzato dal sito online Piucodicisconto.com, che riscuote grande successo di pubblico con oltre 1 milione di visitatori unici, consente di evincere cosa pensano gli italiani della ricorrenza più attesa dell’anno. Il sondaggio è composto da quattro semplici domande, volte a carpire le intenzioni dei consumatori. Di seguito, i quesiti del sondaggio:

Credi di effettuare degli acquisti online durante il Black Friday? Pensi di pianificare con anticipo l’acquisto in occasione del Black Friday? Ritieni che le offerte e gli sconti del Black Friday siano convenienti? Qual è l’ammontare del budget che pensi di riservare al Black Friday?

Effettuando un’analisi delle risposte dei consumatori, si possono trarre dei dati sul comportamento che gli italiani terranno in occasione del 29 novembre, il giorno in cui ricorrerà il Black Friday quest’anno. Il 91,2% degli intervistati ha risposto che sì, effettuerà degli acquisti in occasione del Venerdì Nero; il dato non fa altro che confermare la grande propensione degli italiani per questa ricorrenza, importata dagli Stati Uniti, ma divenuta ormai virale anche nel bel paese. ​Il risultato superiore al 90%, inoltre, testimonia come gli sconti del Black Friday segnino l’inizio dello shopping natalizio: i consumatori approfittano delle promozioni per acquistare i regali di Natale. Nonostante il trend fortemente positivo, rimane il fatto che ben l’8% della popolazione statisticamente sceglierà di non approfittare della ricorrenza per fare shopping. Evidentemente, è ancora molto diffusa la diffidenza nei confronti degli acquisti online, per cui è necessario l’utilizzo della carta di credito.

Alla seconda domanda, relativa alla pianificazione degli acquisti, il 74,9%​ degli intervistati ha risposto in maniera positiva. Il dato mostra la preparazione dell’utente medio che si accosta allo shopping durante il Black Friday: la preventiva valutazione degli acquisti da effettuare dimostra l’intenzione di effettuare compere mirate e oculate. Emerge, dunque, come gli italiani preferiscano pianificare con cura gli acquisti, consapevoli del loro interesse rivolto verso una certa categoria merceologica o un certo tipo di prodotto. Una buona fetta del mercato, tuttavia, preferisce basare il proprio shopping sulle offerte del giorno e decidere soltanto in un secondo momento cosa e se acquistare.

La terza domanda ha ricevuto un feedback più che positivo: ben il 94,1% degli intervistati​afferma di ritenere che le offerte del Black Friday siano vantaggiose. Il dato è confermato dal fatto che la ricorrenza è sicuramente l’evento dello shopping più atteso durante l’anno.

Infine, l’analisi dei responsi all’ultima domanda fornisce dei dati indubbiamente interessanti per i commercianti. Il 27,5% degli italiani afferma che riserverà fino a 100 € per i propri acquisti, il 26,5% utilizzerà un budget fino a 200 €, il 15,9% fino a 300 €, il 9% fino a 400 € e infine il 21,1% un budget piuttosto elevato, pari a 500 €. Traslando i dati ottenuti dal sondaggio, si evince che 1 intervistato su 5 circa è disposto a spendere fino a 500 € per gli acquisti in occasione del Black Friday. È​ evidente come molti italiani siano disposti a spendere cifre elevate, pur di approfittare delle promozioni offerte dal Venerdì Nero. Il Black Friday si riconferma dunque uno degli eventi più importanti nel settore dello shopping, che tutti gli operatori del settore vendite dovrebbero attenzionare.