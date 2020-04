CorSport-Casarin: “Servono più sostituzioni per tutelare la salute dei giocatori”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex direttore di gara Paolo Casarin, appoggia pubblicamente la proposta lanciata precedentemente da Claudio Ranieri.

Secondo l’ex arbitro infatti sarebbe opportuno introdurre più di 3 sostituzioni in ogni partita, così da poter evitare il rischio di incorrere in qualche infortunio.

Qui le sue parole:

“Se la Serie A dovesse ripartire, ci sarebbero troppe gare ravvicinate l’una con l’altra. I giocatori rischierebbero infortuni seri per via del troppo sforzo. Secondo il mio parere occorerrebero più di tre sostituzioni per ogni squadra, così da non rischiare di danneggiare i giocatori”.

Fonte: Corriere dello Sport