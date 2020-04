CorSport-Vignato: “Ho preferito una squadra in grado di farmi crescere”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Emmanuel Vignato parla della sua nuova esperienza con la maglia rossoblu e delle altre squadre che sono state vicine al suo acquisto.

Nelle sue parole tanto entusiasmo per la prossima stagione misto anche alla consapevolezza di non voler sprecare una grande occasione:

“Sono contento che il Bologna mi abbia scelto. Anche la Sampdoria è stata vicina al mio acquisto ma non so perchè non se ne fece più nulla. I rossoblu sono la squadra perfetta per la mia crescita professionale e personale.”