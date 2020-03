Tommasi: “La salute viene prima di tutto, possibile che il campionato non riparta”

Il presidente dell’associazione calciatori incontra i vertici della Lega per discutere riguardo il futuro del campionato, l’ipotesi dell’annullamento sembra essere sempre più vicina.

Tommasi loda inoltre il taglio degli stipendi attuato dalla società bianconera, da esempio per le altre società.

Qui le sue parole:

“Il campionato potrebbe non ripartire, incontrerò i vertici della Lega per trovare la giusta soluzione.

Il taglio degli stipendi attuato dalla Juventus è una buona base per ripartire”.