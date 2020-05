CorSport-Spalletti e Samuel in coro: “Troppo dolore, bisogna tornare a giocare subito”

Luciano Spalletti e Walter Samuel, rispettivamente ex allenatore ed ex giocatore di Roma e Inter, parlano della situazione riguardante lo stop del campionato italiano e si esprimono così riguardo una sua possibile ripresa.

Per Spalletti il calcio è visto come un’opportunità per distrarre il popolo italiano da un momento così tragico:

“Bisogna subito tornare a giocare. Per la gente il campionato può ridare normalità, si tratta di qualcosa che va oltre il semplice sport”.

Per Samuel bisognerebbe seguire il modello tedesco e riprendere subito a giocare, secondo “The Wall” la gente nom vede l’ora di tornare a guardare le partite in tv:

“Avete visto la Germania? Sono ripartiti in pochissimo tempo e tutti hanno visto le loro partite. Il calcio in Italia deve ripartire al più presto, la gente vuole ancora spettacolo”.