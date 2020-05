Spadafora: “Due date decisive per la ripartenza del campionato”

Intervenuto ai microfoni del Tg3, Vincenzo Spadafora ha fatto il punto della situazione riguardo la possibile ripartenza del campionato. Dopo diverse settimane di incertezza, si avvicina infatti il tanto atteso giorno della verità dove verrà comunicata alla nazione la decisione riguardo il proseguo della Serie A.

“Le due date possibili per la ripresa della Serie A sono il 13 e il 20 giugno.

Il protocollo per la ripresa del campionato è molto simile nelle regole a quello degli allenamenti.

Giovedì prossimo ho convocato FIGC e Lega, insieme decideremo se e quando ricominciare anche qui in Italia.

Se si riprenderà sarà inoltre possibile vedere le partite in chiaro, Sky ha trovato un accordo per cui la Diretta Gol sarà visibile in chiaro, pur con le singole partite riservate agli abbonati”.