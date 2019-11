Soriano out, il Bologna ha bisogno del miglior Svanberg

Il Bologna probabilmente dovrà rinunciare a Soriano per altre 3-4 partire ed è un’assenza che pesa. Il centrocampista ha infatti un edema al ginocchio sinistro, nulla di rotto, ma per evitare che diventi l’anticamera di un problema più grave, dato che rischia di causare complicazioni alla cartilagine, sono necessarie visite specialistiche e soprattutto tanta cautela. Rinunciare a Soriano significa fare a meno dell’uomo capace di collegare centrocampo e attacco, ma non solo, l’ex Villarreal è fondamentale per gli inserimenti in area, nonchè per la sua abilità nel procurarsi palle gol e far risalire la squadra per vie centrali.

Può essere il momento di Svanberg, allo svedese infatti il compito di non far rimpiangere Soriano. Contro la Lazio la sua prestazione fu positiva, ma contro il Parma ha invece deluso. Alti e bassi insomma, ma il Bologna ha bisogno della sua migliore versione. Ora ha l’occasione di mettersi in mostra e se dimostrerà una certa continuità può diventare un nuovo jolly nello spartito di Mihajlovic. Lo riporta il Corriere dello Sport.