CorSport – Skov Olsen avrebbe detto no al Bologna?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport online, Andreas Skov Olsen avrebbe detto no al Bologna. I rossoblu di pronta risposta avrebbero invitato il giocatore ad aspettare e riflettere ancora sulla sua decisione, preferendo non chiudere completamente la porta al danese, ma il pessimismo comincia a farsi largo tra i dirigenti felsinei, soprattutto alla luce di quanto avrebbe fatto sapere il procuratore del ragazzo Michael Bolvig, ovvero l’intenzione del ragazzo di non trasferirsi più sotto le Due Torri.

Il club comunque nonostante il comportamento discutibile, continua a credere nella buona fede del giovane, non avendo mai ricevuto segnali negativi né dal ragazzo, né dalla famiglia, nel corso dei loro viaggi a Bologna. Probabilmente una buona scelta quella di lasciare la porta aperta in caso di ripensamenti del 19enne.