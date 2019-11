Sinisa mette mano alla difesa

Il ritorno di Sinisa Mihajlovic a Casteldebole non è stata solo l’occasione per una strigliata alla squadra, ma anche un punto di partenza per il futuro. Il tecnico ha subito ricominciato ad aggiustare i meccanismi che non funzionano e il reparto difensivo ha ricevuto parecchie attenzioni. Osservato speciale dell’allenamento è stato Denswil, Sinisa si è infatti dedicato all’olandese istruendolo e spiegandogli nel dettaglio alcuni movimenti.

L’intervento del tecnico sulla difesa giunge in maniera provvidenziali dato che i rossoblù stanno mostrando troppe fragilità e contro il Napoli sarà una prima occasione per verificare se ci sono stati progressi: contro i partenopei la linea probabilmente sarà formata da Krejci, Danilo, Bani e Tomiyasu, ma il Bologna sta studiando anche altre soluzioni, che non saranno utilizzate nell’immediato, ma sono comunque intriganti ipotesi per il futuro. In allenamento è stata provata la difesa a tre con Krejci e Orsolini a tutto campo, sistema di gioco che potrebbe penalizzare l’Italiano, ma anche la soluzione di una linea a tre a protezione della difesa formata da Medel, Poli e Dzemaili. Le basi ci sono, le idee anche, il ritorno di Sinisa porta fiducia. Lo riporta il Corriere dello Sport.