CorSport-Scontro sugli orari delle partite, ecco i possibili scenari

In una giornata decisiva come quella di oggi, non mancano le polemiche da parte di calciatori e staff riguardo gli orari delle partite alla ripresa del campionato.

L’AIC infatti ha ribadito più volte di voler scendere in campo dopo le 18, considerando la stagione calda insieme ai tempi molto ristretti.

la Lega sta cercando di venire in contro alle esigenze richieste dai giocatori e ha fissato tre nuovi slot, 17, 19.15 e 21.30, per giocare le gare.

Tuttavia questi slot sono anche legati agli impegni coi broadcaster ma la tematica degli orari, legata al fattore climatico, è un tema di cui si è discusso con forza anche nella giornata di ieri da FIFPro.

Fonte: TMW