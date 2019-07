CorSport – Saputo chiede il conto alla società

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce che per far sì che gli ultimi due colpi di mercato, Hendrix del Psv e un’alternativa a Dijks, possano arrivare è fondamentale cedere i giocatori in esubero.

Sarebbe stato proprio il presidente Saputo in persona a chiedere ai dirigenti rossoblù di iniziare a trattare le cessioni dei giocatori fuori dal progetto tecnico. Per alcuni calciatori le offerte non mancano: Donsah ha proposte dalla Turchia, Nagy dalla Bundesliga. Mentre sembrerebbero più difficili i trasferimenti di Krejci, Crisetig e Paz.