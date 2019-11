CorSport – Rinforzi e non solo, si deve anche cedere

Il Bologna molto probabilmente, al di là di Nicolas Dominguez, nel prossimo mercato di gennaio si rinforzerà e lo farà probabilmente con un attaccante e un difensore centrale. Chiaramente i nuovi arrivi implicheranno delle cessioni e per quanto riguarda il reparto difensivo il candidato principale è Nehuen Paz.

L’argentino infatti non è mai rientrato nelle rotazioni nella squadra, nemmeno nei momenti di emergenza, ma nonostante tutto ha ancora estimatori in Argentina. Sembra essere credibile una cessione proprio al Velez Sarsfield, la squadra da cui arriverà Dominguez. Per quanto riguarda invece gli altri esuberi, l’ultima parola spetterà proprio a Mihajlovic, ma prima il tecnico dovrà sapere il nome dei nuovi rinforzi. Lo riporta il Corriere dello Sport.