CorSport-Reina: “Avevo smesso di respirare poi..”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Pepe Reina racconta la sua esperienza con il covid19. Nelle sue dichiarazioni la voglia di continuare a vivere e l’invito al rispetto delle regole. Il messaggio principale resta comunque sempre lo stesso: il virus non va sottovalutato.

“Quando ho preso il virus ho iniziato ad avere paura, ad un tratto non riuscivo più a respirare. Il virus non va sottovalutato. Adesso sto bene, il calcio non mi manca, penso solo a godermi la mia famiglia”.

Fonte: Corriere dello Sport