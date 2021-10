CorSport – Recuperi importanti in vista della partita contro il Cagliari

Il Bologna verso il recupero di giocatori importanti per la prossima partita

Tra gli assenti Arnautovic, Soriano, Schouten, Soumaoro e Bonifazi, che hanno resa più difficile di quanto già fosse l'impresa di battere il Napoli al Maradona, assenze che magari sarebbero pesate meno contro un avversario sulla carta più abbordabile dell'attuale prima forza del campionato. Ma a meno di altri intoppi per le prossime partite il Bologna dovrebbe poter schierare la sua formazione migliore, già a partire dalla partita contro il Cagliari: Soriano e Soumaoro hanno scontato la squalifica, Arnautovic dovrebbe recuperare, rimangono fuori soltanto gli altri due. La partita di Lunedì sera riserverà però diverse insidie, perché se è vero che il Cagliari è ultimo con pochi punti ed è gravemente in difficoltà, è anche vero che la classifica non rispecchia sicuramente il vero valore della rosa di Walter Mazzarri, che ha dunque l'obbligo di vincere esattamente come il Bologna, che dopo un buon avvio di stagione ha raccimolato il magro bottino di 1 punto nelle ultime tre partite giocate.