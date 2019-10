CorSport – Ranieri: “Mihajlovic ha dato ai giocatori il suo carattere”

Claudio Ranieri ha riservato della parole per Sinisa Mihajlovic prima della sfida di domani al Dall’Ara: «Mihajlovic sta dimostrando una grandissima forza di volontà. Sta lottando, c’è solo da stargli vicino e abbracciarlo metaforicamente. Gli auguro tutto il meglio. Ha dato ai giocatori il suo carattere.”

L’allenatore dei blucerchiati ha il compito di risollevare la squadra dall’ultimo posto in classifica e proprio nelle motivazioni identifica l’arma principale per uscire con i tre punti dal Dall’Ara. Tra gli osservati speciali in maglia rossoblù, Ranieri cita Palacio e Santander, il primo per la fantasia e lo stato di forma, il secondo perchè può fungere come punto di riferimento in attacco. La Sampdoria infine si schiererà con il 4-4-2 o con il rombo a centrocampo a seconda di come si metterà la partita. Lo riporta Il Corriere dello Sport.