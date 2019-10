CorSport – Prove di formazione per il Bologna

Il Bologna in vista della gara di domenica con la Lazio deve fare di necessità di virtù, perché se da una parte è vero che bisogna gestire le assenze e chi ha bisogno di rifiatare, dall’altra c’è chi non ha ancora giocato molto, ma scalpita. Saranno proprio le motivazioni a definire la prossima formazione, serve infatti una reazione da parte dei rossoblù. In difesa rientrerà Danilo, probabilmente al posto di Bani, nonostante l’italiano non abbia deluso quando ha giocato. A centrocampo Poli riprenderà il posto affianco a Medel, mentre ancora non è disponibile Dijks.

L’attacco rappresenta il reparto con meno certezze: Soriano non ci sarà ed è pronto Svanberg, ma vanno monitorati anche gli esterni. Nelle prime partite Sansone e Orsolini hanno speso molto, infatti nelle ultime uscite sono sembrati meno lucidi, tanto che potrebbero riposare entrambi. A quel punto la trequarti sarebbe formata da Svanberg, Palacio e Skov Olsen. Per il ruolo di centravanti rimane il ballottaggio tra Destro e Santander. Lo riporta il Corriere dello Sport.