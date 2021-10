CorSport – Probabile esordio per Binks, dal Montreal agli apprezzamenti di Henry

Scocca l'ora di Binks, giovanissimo difensore col vizietto del gol

Durante la settimana è stato più volte provato con i titolari in allenamento, complici anche le assenze dei nazionali e l'infortunio di Bonifazi;

ma adesso, potrebbe davvero essere arrivato il momento di Luis Binks, difensore classe 2001, che potrebbe guidare la difesa nella partita di oggi alle 15 contro l'Udinese. L'inglese ha già dimostrato di avere il vizietto del gol negli ultimi allenamenti, segnando anche contro in partitella a Casteldebole contro la Primavera, con un mancino potente da fuori area; forse anche per questo era così stimato e richiesto anche da Thierry Henry, ai tempi allenatore del Montreal, che chiese a Saputo di strapparlo alle giovanili del Tottenham e che adesso si è meritato il trasferimento in Italia: è l'unico ad aver fatto questo percorso, generalmente è il Bologna a mandare giocatori forse ancora troppo acerbi a Montreal. Sinisa lo considera un giocatore affidabile, ma sicuramente dovrà confrontarsi con il tatticismo degli attaccanti italiani, che ha già potuto assaggiare nello spezzone a Empoli, ma sarà decisiva l'intesa di reparto, ecco perché l'allenatore spinge affinché i giocatori si parlino molto tra loro, magari sfruttando l'esperienza e la leadership di capitan De Silvestri.