Poli verso il recupero, mancano all’appello Dijks e Medel

Pericolo scongiurato: Andrea Poli era uscito durante la partita con la Sampdoria, ma per fortuna per il centrocampista erano solo crampi, oggi ha svolto la seduta di scarico con i compagni che hanno giocato 90 minuti contro la Sampdoria e partirà regolarmente in direzione Cagliari con il resto della squadra.

Dijks e Medel nel frattempo accelerano il recupero e probabilmente rientreranno tra i convocati in vista della partita di sabato contro l’Inter, soprattutto Medel sta lavorando duramente per essere a disposizione contro la sua ex squadra. Mancano invece ancora all’appello Destro e Tomiyasu.