Orsolini in Nazionale, per lui una chance tra Bosnia e Armenia

Il tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha commentato i prossimi impegni degli azzurri e le sue parole lasciano intendere che, oltre alla prima convocazione, nel corso della prossima settimana probabilmente giungerà anche il debutto di Riccardo Orsolini con la nazionale maggiore: “Bosnia e Armenia? Un bel test, il primo, che noi vogliamo vincere, come loro. Poi a Palermo cambieremo qualcosa, senza stravolgere. Voglio vedere dal vivo ragazzi come Orsolini, Castrovilli e Cistana, anche in prospettiva mondiale”.